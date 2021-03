Russie: l’ONG des droits de l’Homme Ponomarev se dissout face aux pressions des autorités

L'association du militant historique des droits de l'Homme Lev Ponomarev a annoncé sa dissolution après une bataille juridique en Russie. Ici, le militant lors d'une marche en mémoire à l'opposant du Kremlin Boris Nemtsov, à Moscou, le 29 février 2020. AFP - KIRILL KUDRYAVTSEV

En Russie, les ONG de défense des droits de l’Homme ont de plus en plus de mal à travailler en raison de l’hostilité des autorités et de la législation sur les « agents de l’étranger », récemment durcie par le Parlement. Les contraintes administratives et judiciaires sont telles que l’une des plus anciennes et des plus respectées de ces ONG a décidé mardi 2 février de se dissoudre.