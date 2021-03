Covid-19: l'Allemagne va entamer un déconfinement progressif

Le rendez-vous était attendu avec impatience par les Allemands alors que des mesures restrictives contre la deuxième vague de Covid-19 ont été mises en place avant Noël. Elles ont porté leurs fruits mais les chiffres des nouvelles infections stagnent désormais. Malgré tout, beaucoup, y compris des responsables politiques réclamaient un plan concret vers des assouplissements. Ils ont obtenu gain de cause.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

« Le printemps 2021 sera différent de celui que nous avons connu il y a un an. » Angela Merkel a voulu remonter le moral des troupes mercredi 4 mars en parlant « d’espoirs » et de « nouvelle phase » de la lutte contre l'épidémie de coronavirus.

Après une conférence marathon de plus de 9 heures avec les 16 présidents des États-régions, un plan de déconfinement a été présenté. La pression montait et de plus en plus de responsables souhaitaient qu’une perspective de sortie de crise soit esquissée.

Les restrictions prolongées jusqu'à fin mars au moins

Les mesures restrictives actuelles sont prolongées jusqu’à la fin du mois, mais étape par étape, localement et en fonction de l’évolution du nombre des infections, elles pourront être assouplies pour les commerces non essentiels, les musées, le sport, les lieux culturels. Mais un nouveau durcissement des mesures pourra intervenir en cas de détérioration de la situation.

Angela Merkel a évoqué, malgré le risque du variant britannique plus contagieux, deux facteurs positifs : la protection grâce aux vaccins des plus âgés plus vulnérables. Le vaccin AstraZeneca sera bientôt administré aux plus de 65 ans. Les médecins généralistes seront associés à la campagne de vaccinations à la fin du mois. Et les tests rapides doivent être plus largement utilisés, notamment ceux à réaliser soi-même.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne