Royaume-Uni: la crise s'envenime entre Harry et Meghan et la famille royale

Un extrait de la première grande interview du prince Harry et de son épouse Meghan depuis leur départ pour la Californie, a donné le ton. DAN HIMBRECHTS POOL/AFP/File

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Au Royaume-Uni, elle est appelée « La firme ». C'est le surnom ironique donné à la famille royale dont le feuilleton s'enrichit d'un nouvel épisode. Partis aux États-Unis, le prince Harry et son épouse Meghan ont donné un entretien à la chaîne CBS et sa star Oprah Winfrey. Il sera diffusé dimanche aux États-Unis et lundi au Royaume-Uni, mais un extrait a déjà filtré. Un extrait très polémique.