À la Une: les Balkans abandonnés par Covax?

La Serbie caracole en tête de statistiques européennes de vaccination grâce à la Chine et son vaccin Sinopharm, qu'elle a autorisé alors qu'il est toujours en phase 3 de test. Mais les autres pays des Balkans non membres de l'UE ne voient toujours pas la couleur des vaccins promis par le mécanisme Covax, destiné aux pays « à faibles et moyens revenus ». À qui la faute ? Pour ceux qui ont pu commencer leur campagne de vaccination, c'est grâce à des donations de pays voisins ou à l'arrivée des vaccins chinois ou russes.

Même si la Serbie est l'un des pays qui vaccinent le plus en Europe, une catégorie de la population reste à l’écart, les Roms. En effet, comment s’inscrire sur la plateforme de vaccination sans avoir accès à internet ? Les ONG tirent la sonnette d’alarme.

Les fake news sur les réfugiés ? Une nouvelle spécialité des médias de la minorité hongroise en Serbie. Alors que le Fidesz de Viktor Orbán a quitté le Parti populaire européen (PPE), Budapest s’appuie sur ces médias pour étendre son influence, à coup de millions d’euros de financement. ► Enquête

Affaire « Frontière » au Monténégro

C'est une affaire de corruption au sommet de la police. Un million d’euros de fonds européens détournés, un appel d’offres bidonné permettant à une entreprise serbe d’avoir accès aux caméras de contrôle des frontières maritimes du Monténégro... Plusieurs cadres de la police ont été arrêtés dans le cadre du scandale « Frontière ».

Après trente ans de règne sans partage de Milo Đukanović et de son Parti démocratique des socialistes (DPS), le nouveau gouvernement du Monténégro est miné de l’intérieur par les composantes pro-serbes de sa propre majorité, soutenues par Belgrade. Le pays risque de replonger dans ses divisions historiques. Prochain test : les municipales du 14 mars à Nikšić.

Deux femmes

Il fut un temps où les mannequins défilaient de Ljubljana à Skopje, en passant par Belgrade ou Sarajevo. Milica Mitić remonte les fils emmêlés de l’histoire prestigieuse de la mode yougoslave, grâce au destin retrouvé d’Ivanka Dvojaković, mannequin. ► Récit

Il faut qu’elles se protègent les unes les autres parce que personne d’autre ne le fait. Oana Maria Zaharia a créé le groupe Who not to date, un réseau de solidarité de femmes, qui témoignent, s’entraident et dénoncent leurs agresseurs. Pour que la peur change de camp. ► Portrait

Il y a 100 ans, la République de Labin

Le 2 mars 1921, face à la menace fasciste, les mineurs d’Albano / Labin, en Istrie alors italienne, se soulèvent et proclament une éphémère république, mais cette intense expérience autogestionnaire est vite réprimée dans le sang. Retour sur cette Commune en Istrie qui a profondément marqué la mémoire du mouvement ouvrier, tant en Italie qu’en Yougoslavie.

