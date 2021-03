Airbus/Boeing: accord UE-États-Unis pour suspendre les taxes «pour quatre mois»

La première conversation entre Joe Biden et Ursula von der Leyen a produit un résultat considérable, l’instauration d’une trêve de quatre mois dans la guerre aéronautique que l’UE et les États-Unis se livrent depuis 2004. Johanna Geron Pool/AFP/Archivos

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La première conversation entre Joe Biden et Ursula von der Leyen a produit un résultat considérable, l’instauration d’une trêve de quatre mois dans la guerre aéronautique que l’UE et les États-Unis se livrent depuis 2004. Ce différend vieux de 17 ans a connu des rebondissements multiples dont l’autorisation de l’Organisation mondiale du commerce d’imposer des droits de douanes d’abord en faveur des États-Unis puis de l’UE. Ce sont des accusations réciproques de subventions à Airbus et Boeing qui sont à l’origine de ces bisbilles.