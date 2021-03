Allemagne: la justice suspend la surveillance du parti d'extrême droite AfD

Alexander Gauland, chef du parti AfD (face) et Tino Chrupalla, vice-président du parti après une déclaration à Berlin, le mercredi 3 mars 2021.

C'est un camouflet pour le renseignement intérieur allemand dans sa tentative de placer le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne sous surveillance. Des fuites avaient mercredi révélé que l'AfD, dont les activités étaient jugées suspectes de porter atteinte à l'ordre démocratique, était mise sous surveillance. Un tribunal a, ce vendredi, interdit de telles mesures mais sa décision de fond est encore en attente.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

« Une gifle » : le co-président de l’AfD Tino Chrupalla s’est félicité de la décision du tribunal administratif de Cologne. Les juges n’ont pas à décider si la mise sous surveillance du parti est légale ou non. Un jugement de fond doit encore trancher cette question.

Le tribunal avait, en attendant de prendre sa décision, demandé à l’Office de protection de la Constitution de ne pas rendre publique cette mise sous surveillance. Formellement, les responsables du renseignement intérieur allemand ne l’ont pas fait. Mais des fuites reprises par la presse allemande mercredi ont été sanctionnées par les juges de Cologne. Ils estiment qu’elle remet en cause en pleine année électorale l’égalité des chances entre les partis.

L’Office de protection de la Constitution a, dans un dossier de près de 1 000 pages, rassemblé des informations sur la radicalisation de l’Alternative pour l’Allemagne au sein de laquelle l’aile la plus extrémiste est de plus en plus forte.

L’annonce d’une mise sous surveillance du parti qui permet des écoutes et le recours à des mouchards était attendue. L’AfD veut à tout prix l’éviter car elle nuirait à l’image du mouvement et pourrait dissuader des électeurs moins radicaux de voter pour ce parti.

