Covid-19: un million d'Italiens basculent dans la pauvreté absolue

Les résultats préliminaires de l'enquête de l'Istat, l'Institut italien des statistiques, publiés jeudi 4 mars, viennent confirmer le choc de la pandémie de Covid-19 sur le portefeuille et le niveau de vie dans la botte.

L'augmentation de la précarité est plus sensible parmi les familles dont la personne de référence a un emploi. Elles représentent 227 des 335 000 foyers supplémentaires en situation de pauvreté absolue. Pour plus de la moitié, le chef de famille est ouvrier ou assimilé, 20% sont des travailleurs indépendants.

La partie méridionale de l'Italie reste plus touchée par la pauvreté absolue. Mais, c'est dans le Nord qu'elle a le plus augmenté avec la pandémie de Covid-19, le taux passant de 5,8% des familles en 2019 à 7,6% en 2020.

Les caractéristiques du foyer ont également une incidence. Le taux reste stable pour les personnes seules, alors qu'il a augmenté de presque trois points de pourcentage pour les familles monoparentales.

La crise liée à la pandémie a ainsi effacé les progrès réalisés en 2019. Avec le Covid-19, la pauvreté absolue dans la botte atteint même un record depuis 2005, date à laquelle l'Istat a commencé à calculer cet indicateur.

L'Istat souligne tout de même que l'intensité de la pauvreté absolue a globalement baissé.... signe que les familles qui sont passées sous le seuil s'en sont peu éloignées grâce en partie aux aides publiques.

