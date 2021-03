Reportage

Russie: devant la tombe de Staline, l’hommage des nostalgiques de l’URSS

Devant la tombe de Staline, le 5 mars 2021 à Moscou. © R. Shikhatova/RFI

Texte par : Daniel Vallot

Il est responsable de la mort et de la déportation de plusieurs de dizaines de millions de personnes. Et pourtant, Staline continue d’être admiré en Russie par une partie de la population. Des nostalgiques de l’époque soviétique viennent ainsi fleurir tous les ans sa tombe sur la place Rouge, à l’occasion de l’anniversaire de sa mort, le 5 mars 1953. Et ils sont de plus en plus nombreux à le faire.