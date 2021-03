Le torchon brûle entre le Royaume-Uni et l'UE autour de l'Irlande du Nord

Après la décision unilatérale de Londres de prolonger de six mois le sursis appliqué en Irlande du Nord sur les contrôles sanitaires, Bruxelles envisage un recours juridique. REUTERS - CLODAGH KILCOYNE

L’extension par le gouvernement britannique de la « période de grâce » avant l’entrée en vigueur de certains contrôles douaniers entre l’Irlande du Nord et le Royaume-Uni provoque la colère de l’UE. Il faut prendre des mesures juridiques si on ne peut plus faire confiance au Royaume-Uni, estime le ministre irlandais des Affaires étrangères, alors qu’à Bruxelles on prépare justement de telles mesures et que le Parlement européen repousse l’accord de libre-échange avec Londres.