Covid-19: la Serbie joue la carte de la diplomatie du vaccin dans les Balkans

Pays en tête des statistiques en Europe pour les vaccinations et revaccinations contre le Covid-19, la Serbie met à profit ses stocks de vaccins pour développer ses relations bilatérales dans les Balkans, en apportant une aide à certains de ses voisins.

De notre correspondant à Belgrade, Laurent Rouy

Non seulement plus d'un million de Serbes, soit 15% de la population, ont été vaccinés, mais la Serbie, qui entretient de bonnes relations avec la Russie et la Chine, a réussi à se procurer quatre vaccins différents.

Le résultat, c’est que le président Serbe Aleksandar Vucic, qui vise un leadership régional, distribue des vaccins à certains pays voisins. La Macédoine du Nord, le Monténégro et l’entité serbe de Bosnie ont été les premiers bénéficiaires, et cette semaine, le président Vucic a apporté lui-même 5 000 doses du vaccin à Sarajevo, en même temps qu'il lançait le projet de faciliter le transit douanier dans les Balkans.

Vaccins offerts

Alors que le futur Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, a déclaré ne pas être intéressé par les vaccins de Belgrade, les Kosovars disposant encore de leurs anciens documents d'identité serbes peuvent se faire vacciner en Serbie, transport en bus compris.

Dans certains pays, les vaccins offerts par la Serbie sont les seuls disponibles. Vucic a beau jeu de critiquer les lenteurs européennes tout en renforçant le poids de son pays dans les Balkans.

