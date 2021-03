Italie: toutes les écoles restent fermées dans plusieurs régions

Le nouveau décret du président du Conseil, Mario Draghi, en vigueur jusqu’au 6 avril inclus, prévoit des mesures plus restrictives que le précédent, compte tenu de la hausse des contagions due à la circulation très rapide du variant britannique mais aussi du nombre décès qui franchira bientôt la barre des 100 000. À partir de lundi, toutes les écoles resteront fermées dans les zones à risque sanitaire très élevé pour une période de 12 jours renouvelable.

Avec notre correspondante à Rome, Anne Le Nir

L’Italie reste divisée en zones de couleur, établies selon le niveau de risque de contamination. Et une nouvelle couleur, orange foncé, a été instituée pour les communes à risque très élevé mais n’atteignent pas un niveau maximum, comme celles classées en rouge.

Dans les zones de couleur rouge ou orange foncé, situées surtout dans le Nord, notamment en Lombardie, Émilie-Romagne et Vénétie, mais aussi dans le Centre, en Toscane et en Ombrie et dans le Sud, en Campanie, Basilicate et Sicile, l’enseignement se fera à distance.

Par ailleurs, que ce soit en zone orange clair ou jaune, si l’incidence du coronavirus était supérieure à 250 cas sur 100 000 habitants, il reviendrait aux autorités locales de prendre des décisions.

Selon l’Association nationale des directeurs d’école, 6 millions d’élèves seront de nouveau privés de cours en présentiel. L’an dernier, tous les établissements scolaires étaient restés fermés durant 100 jours d’affilée à partir du 4 mars.

Le bilan de ce samedi dans le s'élève à 23 641 nouveaux cas de contamination et 307 décès supplémentaires.

