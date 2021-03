La Russie a perdu plus de 113 000 habitants en janvier

La Russie a perdu plus de 5 millions d'habitants depuis 1991. La pauvreté actuelle ne fait qu'aggraver la situation, tout comme le Covid (image d'illustration). © KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La Russie perd de plus en plus d’habitants. Elle en a perdu plus de 113 000 en janvier dernier, un chiffre deux fois plus important qu'en janvier 2020. La raison est bien connue des autorités qui font face à un problème démographique insolvable depuis la chute de l'URSS.