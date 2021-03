Violences conjugales en Serbie: une application pour alerter les secours bientôt lancée

En Serbie, de nombreuses femmes sont victimes de violences conjugales, un phénomène accentué par la pandémie. Mais des ONG se battent pour que cette violence diminue.

De notre correspondant à Belgrade,

L'application, nommée Sound of souls, en abrégé SOS, devrait être disponible début avril sur les plateformes de téléchargement, après une dernière phase de tests. Sound of Souls est un instrument d'urgence contre les violences conjugales. L'application permet de contacter la police ou de l'aide, et ce sans avoir à parler. Elle permet ainsi aux femmes qui seraient tenues enfermées, ou qui ne veulent pas attirer l'attention de leur agresseur, de communiquer par écrit pour contacter des secours.

Le système localise la victime grâce à un GPS. L'application est trilingue - en serbe, rom, et anglais - cette dernière langue ayant été pensée avant tout pour les migrants, qui sont nombreux en Serbie depuis que l'Union européenne leur a fermé ses portes.

Des situations aggravées par la pandémie

Au sortir du premier confinement en Serbie, le réseau SOS Vojvodine avait constaté une augmentation du nombre de femmes battues. Les victimes, confinées avec leur agresseur, ne pouvaient pas appeler à l'aide sans éveiller les soupçons. Même sans le Covid-19, le niveau de violence faite aux femmes en Serbie est élevé : l'an dernier, 29 000 cas enregistrés ont entraîné autant de mesures d'éloignement de l'agresseur. Et malheureusement, chaque année, une trentaine de femmes meurent sous les coups de leur conjoint.

Ce problème de violence est plus aigu pour les femmes issues de groupes minoritaires, comme les Roms, les femmes victimes de handicap, ou celles qui font partie d'une minorité sexuelle. Pour les associations, ces chiffres, constants depuis plusieurs années, montrent qu'il y a encore du travail pour régler le problème.

Changer les mentalités

Le dernier vrai progrès date d'une dizaine d'années avec l'apparition, en Serbie, de refuges pour les femmes. Mais la société serbe reste empreinte de valeurs patriarcales. Pour une partie de la police et de la justice, les violences domestiques restent une affaire privée.

Les associations travaillent avec les autorités pour changer les mentalités dans les commissariats et les tribunaux, voire réussir à créer des cellules avec des policières et des magistrates spécialement formées. En Serbie, l'arsenal législatif est plutôt efficace, mais encore faut-il qu'il soit mieux appliqué. SOS Vojvodine espère qu'une plus forte pression sur les agresseurs fera baisser les violences et entraînera un changement des mentalités

