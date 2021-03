Climat : John Kerry accorde ses violons avec l’UE

L'envoyé américain pour le climat John Kerry, a plaidé mardi à Bruxelles pour une coopération « renforcée » entre son pays et l'Union européenne dans la lutte contre le changement climatique, soulignant que c'était « le moment » d'agir.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Bénazet

Du 1er au 12 novembre se tiendra à Glasgow la COP26. Changement majeur par rapport à la COP25, le départ de Donald Trump signifie que les États-Unis sont de retour dans la lutte planétaire contre le changement climatique. Pour Joe Biden, les États-Unis doivent guider la réponse mondiale face aux changements climatiques ; il a nommé John Kerry l’ancien candidat à la présidentielle et ancien ministre des Affaires étrangères au poste d’envoyé spécial pour le climat. John Kerry était ce mardi 9 mars à Bruxelles pour rencontrer les dirigeants des institutions européennes. L’UE s’est fixé comme objectif de réduire d’ici 2030 ses émissions de gaz à effet de serre de 55% (par rapport à 1990) et les États-Unis doivent annoncer leur objectif le mois prochain. Selon John Kerry, les actions entreprises pendant la décennie actuelle seront déterminantes.

L’envoyé spécial de Joe Biden pour le climat est venu renouer le lien transatlantique rompu sur ce chapitre pendant les quatre ans de Donald Trump. Pour John Kerry, le partenariat euro-américain qui a été « extraordinaire » lors des Accords de Paris devra être encore plus fort alors qu’on est à huit mois du sommet de Glasgow. Surtout, il est vital pour les États-Unis et l’Europe, respectivement deuxième et troisième plus gros pollueurs de la planète, de se mettre d’accord sur des réductions ambitieuses d’émissions de CO2 pour créer un effet d’entraînement mondial.

« Nous sommes confrontés à une crise extraordinaire, mais c’est aussi la plus grande opportunité depuis peut-être la révolution industrielle pour construire mieux. Et nous n’avons pas de meilleur partenaire que nos amis ici en Europe et dans l’Union européenne ; il est important de nous aligner maintenant, car aucun pays n’arrivera seul à résoudre cette crise. La conférence de Glasgow est notre dernière chance majeure - notre meilleur espoir – que le monde s’unisse pour construire sur l’accord de Paris qui ne suffira pas à lui seul », a déclaré John Kerry.

Européens et Américains veulent se mettre en ordre de bataille pour le pré-sommet climatique qu’organisent les États-Unis le 22 avril.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne