Femmes en Méditerranée: visages et parcours de migration

Accoucher en pleine mer sur un canot surchargé en Méditerranée centrale, c’est l’incroyable histoire de Constance, qui a fait la une en juillet 2017. Mais de façon générale, les femmes migrantes sont beaucoup moins visibles dans l’actualité des migrations, alors qu’elles ont de tout temps voyagé, seules ou avec des proches. Le 8 mars, l’ONG SOS Méditerranée a choisi de leur rendre hommage dans une conférence organisée en partenariat avec RFI.

C’est encore relié à sa mère par le cordon ombilical que Christ a été pris en charge par les sauveteurs de SOS Méditerranée. Pas moins de six enfants sont nés à bord du premier navire de l’ONG entre 2016 et 2019. Mais les femmes paient un tribut plus lourd que les hommes à la route migratoire et leur mortalité est plus élevée d’après les études menées par les chercheurs qui s’intéressent à l’identification des victimes.

Les femmes constituent entre 1/5e et 1/6e des personnes migrantes qui traversent la Méditerranée. Depuis le début des opérations de l’ONG, il y a exactement cinq ans, 5028 femmes ont été secourues par SOS Méditerranée, sur un total de 32 500 personnes. En Libye, les violences à l’encontre des migrants sont très bien documentées, les femmes sont livrées au travail forcé et, systématiquement ou presque désormais, aux violences sexuelles. Une fois en Europe, il leur est plus difficile qu’aux hommes de trouver leur autonomie et de sortir de la marginalisation.

Témoigner des parcours féminins de la migration, de la variété des causes de départ à la sororité sur les routes, en passant par la vie en Libye, la prise en charge par les navires humanitaires avant l’Europe c’est l’objectif de la conférence organisée par SOS Méditerranée en partenariat avec RFI, que vous pouvez suivre ici et sur nos réseaux sociaux. Avec Camille Schmoll, chercheuse, autrice du livre Les damnées de la mer, femmes et frontières en Méditerranée ; Nejma Brahim, journaliste à Médiapart, et Laurence Bondard de SOS Méditerranée. Conférence animée par Juliette Gheerbrant.

Tous les jours à 7h sur RFI retrouvez Guilhem Delteil, du service international, en reportage à bord de l’Ocean Viking pour sa nouvelle mission en Méditerranée centrale. Un carnet de bord quotidien à lire également sur notre site.

