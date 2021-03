Grèce: heurts entre manifestants et police à Athènes

En Grèce, dans la banlieue d’Athènes, trois policiers ont été blessés, dont un grièvement blessé à la tête, mardi soir 9 mars, après des heurts qui ont éclaté en marge d’une manifestation de plus de 5 000 personnes contre les violences policières. Le Premier ministre grec est intervenu à la télévision pour appeler au calme.

Avec notre correspondant à Athènes, Joël Bronner

Une manifestation contre les « dérives policières » s’est tenue dans la banlieue d’Athènes de Nea Smyrni, à l’endroit même où avait été tournée une vidéo devenue virale en Grèce ce week-end. Les images montraient le matraquage musclé d’un jeune-homme par un policier, sans raison apparente, lors d’un contrôle des mesures de confinement.

En réponse, plusieurs milliers de personnes sont donc descendues dans la rue en fin d’après-midi pour exprimer leur mécontentement. Mais vers 19h, à la tombée de la nuit, des violences ont démarré lorsqu’un groupe d’environ 200 personnes cagoulées s’en est pris au commissariat de ce quartier réputé tranquille.

Les émeutiers ont notamment lancé des pierres et des cocktails Molotov, auxquels ont répondu canons à eau et gaz lacrymogène. Les manifestants cagoulés ont également pris à partie certains journalistes et photographes présents sur place.

Dans la soirée, le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis est intervenu lors d’une brève allocution télévisée pour appeler au« calme » et à la « retenue », après une poussée de fièvre également condamnée par les partis de l’opposition.

