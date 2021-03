La Croix-Rouge alerte sur le manque d'accès aux vaccins pour les migrants

Des réfugiés et des migrants du camp détruit de Moria installés dans un camp temporaire, sur l'île de Lesbos, Grèce, le 16 septembre 2020. REUTERS/Alkis Konstantinidis

Texte par : RFI Suivre 3 mn

La course aux vaccins est-elle une affaire de pays riche ? Sans doute, si on regarde le quantité de doses reçues par les pays occidentaux. Mais les vaccins, c'est aussi une affaire de statut. Des millions de migrants sont aujourd'hui exclus des programmes de vaccination contre le Covid-19. À Genève, la Croix-Rouge rappelle que le virus continuera de circuler si tout le monde n'est pas vacciné. Peu importe qu'il ait des papiers ou non.