Parlement européen: une résolution de l’espoir pour la LGBT polonaise

Des militants LGBT manifestent dans la ville de Plock, en Pologne, le 2 mars 2021. REUTERS - KACPER PEMPEL

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L’Union européenne va-t-elle devenir une « zone de liberté LGBTIQ »? C’est la proposition qui est débattue et votée ce mercredi et jeudi au Parlement européen. Une résolution pour lutter contre l’augmentation des cas de discriminations contre les personnes lesbiennes, gay, bi, trans, queer et intersexe, notamment en Pologne où plus d’une centaine de comtés, régions et municipalités se sont déclarés « libres de l’idéologie LGBT ».