Royaume-Uni: Buckingham palace «attristé» après les confidences d’Harry et Meghan

Le palais de Buckingham est finalement sorti de son silence deux jours après la tempête provoquée par l’interview à charge du prince Harry et de sa femme Meghan. Dans un communiqué d’une dizaine de lignes la reine Elisabeth s’est dit « attristée » par la situation et a assuré que les accusations de racisme lancées par le couple seraient prises au sérieux.

Avec notre correspondante à Londres, Muriel Delcroix

C’est court et plus dans la sobriété que dans l’émotion, mais c’est enfin une réponse de la part de la reine qui a rarement l‘habitude de s’épancher. Il faut dire que cette fois avec 11 millions de Britanniques rivés à leur poste lundi 8 mars pour regarder l’interview explosive des Sussex et alors que les médias ne parlent que de ça, les Windsor étaient de plus en plus sous pression pour réagir aux accusations de racisme et de mépris proférées contre un des leurs. D’où ce communiqué qui se veut conciliant et dans la compassion plutôt que dans la confrontation.

Examen de conscience…

Toute la famille royale se dit « attristée » d’apprendre à quel point les dernières années ont été « difficiles » pour le couple et assure Harry, Meghan et leur fils Archie de leur affection indéfectible. Le palais dit prendre « très au sérieux » les accusations de racisme et promet de les traiter, mais «en privé ». Qui plus est, le palais tient à souligner que «certains souvenirs peuvent s’avérer divergents », petite remarque qui révèle en réalité que la famille royale rejette catégoriquement les allégations de racisme à son encontre.

Les tentatives de rabibochage au sein d’une famille clairement déchirée vont donc se faire à l’abri des regards. Les Windsor vont désormais tout faire pour apaiser la situation et disparaître des Unes des journaux, mais au vu de la réaction très partagée des Britanniques sur le traitement de Harry et Meghan, un examen de conscience semble inévitable si la monarchie veut assurer sa pérennité.

