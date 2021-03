Turquie: cinq suspects écopent de la perpétuité pour l’assassinat de l’ambassadeur russe

Cinq Turcs ont été condamnés à perpétuité mardi à Ankara pour leur implication dans l'assassinat de l'ambassadeur russe en Turquie en 2016 abattu par un policier turc. Mert Altıntaş affirmait vouloir punir Moscou de son soutien au régime syrien alors en passe de reprendre la ville martyre d'Alep.

Avec notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer

Seize des 28 accusés de ce procès ouvert en janvier 2019 encouraient la perpétuité. Le tribunal a finalement condamné à la peine maximale cinq d’entre eux, désignés comme les principaux complices du meurtrier, Mert Altıntaş. Ce dernier, un policier de 22 ans, avait été abattu sur place dans une fusillade avec la police.

L’ombre de Gülen

L’acte d’accusation ciblait explicitement le réseau de Fethullah Gülen, ce prédicateur installé aux États-Unis depuis une vingtaine d’années et accusé par Ankara d’avoir commandité le coup d’État manqué de juillet 2016, mais aussi l’assassinat du diplomate russe. La cour a décidé de séparer le dossier de Fethullah Gülen et de huit autres suspects en fuite. Six autres personnes ont été acquittées et huit autres condamnées à de la prison, dont sept pour « appartenance à une organisation terroriste ».

L’accusation reprochait également aux suspects d’avoir voulu « briser les relations bilatérales » entre la Turquie et la Russie. Après une période de crise suite à la destruction d’un bombardier russe par l’aviation turque en 2015, les relations russo-turques se sont au contraire considérablement développées après le coup d’État avorté.

