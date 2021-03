Arménie: le Premier ministre Nikol Pachinian gagne son bras de fer contre l'armée

Ce mercredi 10 mars, le chef d’état-major Onnik Gasparian a fini par démissionner, après deux semaines de résistance. Le 25 février, le colonel-général Gasparian avait signé une lettre avec une quarantaine d’officiers supérieurs arméniens pour demander le départ du chef du gouvernement. Nikol Pachinian avait alors dénoncé une tentative de coup d’État militaire et demandait son départ.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Tbilissi, Régis Genté

Bien qu’affaibli par la défaite militaire de l’Arménie au Haut-Karabagh, Nikol Pachinian tient bon. Ce mardi 9 mars, il a enfin obtenu que le chef d’état-major, Onnik Gasparian, soit démis de ses fonctions. Et ce après deux semaines d’un bras de fer qui s’est déroulé tant dans les palais de la République arménienne que dans les rues d’Erevan, la capitale.

Un bras de fer où Nikol Pachinian a su résister non seulement à une quarantaine des officiers des plus gradés de l’armée nationale, mais aussi au chef de l’État Serge Sarkissian, et à un mouvement de contestation de l’opposition qui dure depuis quatre mois.

Onnik Gasparian a, ce mercredi 10 mars, accepté sa démission et a fait savoir qu’il poursuivra la bataille dans les tribunaux. Preuve selon ses partisans, et bien des observateurs, qu’il n’avait aucune intention de diriger un coup d’État militaire, lorsque le 25 février, il a signé la lettre demandant le départ de Nikol Pachinian.

Si ce dernier remporte une nouvelle bataille, la crise politique que traverse le pays n’en est pas pour autant terminée. Les élections parlementaires anticipées qu’il a promis de convoquer, pourraient en effet lui redonner une nouvelle légitimité politique.

► À écouter aussi : Arménie: ce qu’il y a derrière la crise politique

► À lire aussi : Arménie: le président refuse de limoger le chef de l'armée, comme le veut Nikol Pachinian

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne