Italie: un reconfinement à l’étude face à l’avancée des variants du Covid-19

Les Italiens font leurs courses sur la rue commerçante de Via del Corso à Rome. Le 27 février 2021. REUTERS - REMO CASILLI

En Italie, la situation épidémiologique suscite l’inquiétude, les variants anglais et brésilien du Covid-19 circulent de plus en plus et le nombre de malades en soins intensifs est en constante augmentation. Le gouvernement devrait signer ce vendredi un nouveau décret confinant partiellement le pays.