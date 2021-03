Pollution arctique: le géant minier russe Nornickel condamné à une amende record

En Russie, le géant minier Nornickel vient de s'acquitter auprès du budget fédéral d'une amende record de 146,2 milliards de roubles, soit quelque 1,6 milliard d’euros. Il avait été condamné par la justice russe après une vaste pollution dans l’Arctique, près de Norilsk, en mai dernier.

L’immense marée rouge était même visible depuis l’espace. Après l'affaissement d'un réservoir de l’une des centrales thermiques de l'entreprise, 21 000 tonnes de carburant s’étaient déversées dans les cours d’eau de la région de Norilsk. L’enquête avait montré que le groupe n’avait pas effectué des travaux de réparation pourtant jugés nécessaires deux ans plus tôt. Le nettoyage de la zone prendra des années.

Cette photo prise et diffusée par le Service de sauvetage maritime de Russie le 3 juin 2020 montre un important déversement de diesel dans la rivière Ambarnaya, à l'extérieur de Norilsk. Handout / Marine Rescue Service / AFP

Nouvelle catastrophe récente

La catastrophe écologique avait provoqué la colère de Vladimir Poutine qui avait ordonné que Nornickel endosse tous les frais. Après avoir rechigné, Vladimir Potanine, le patron du groupe, un proche du président russe, a fini par obtempérer.

L’entreprise cherche aujourd’hui à se défaire de son image de plus gros pollueur du pays. Elle a déclaré récemment avoir « appris une leçon importante et vouloir revoir drastiquement son approche de la gestion de risques environnementaux ». Ces derniers mois, Nornickel a annoncé la fermeture d'une fonderie de cuivre et d'une usine de nickel situées sur la péninsule de Kola dans le nord-ouest du pays.

Mais cela n’évite pas les catastrophes : le mois dernier, l’effondrement d’une usine métallurgique du groupe à Norilsk a causé la mort de trois personnes. Là encore, une « violation flagrante des règles de sécurité » avait été pointée du doigt.

► (Ré)écouter : Catastrophe écologique en Russie

