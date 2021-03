Covid-19: un quatrième vaccin fait son arrivée dans l'Union européenne

Les résidents de l’Union européenne vont bientôt se voir offrir la possibilité d’une injection avec un quatrième vaccin, celui du laboratoire Janssen Pharmaceutica, filiale belge de l’Américain Johnson & Johnson. Déjà autorisé aux États-Unis, au Canada et au Bahreïn, il est efficace à 85% contre les formes graves du coronavirus, selon les essais.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Pierre Bénazet

En moyenne, 8,5% des résidents de l’Union européenne (UE) ont reçu une première injection mais seuls 3,5% sont entièrement vaccinés avec une deuxième injection. Les campagnes de vaccination ont eu du mal à démarrer et l’arrivée du vaccin produit par Johnson & Johnson devrait permettre d’accélérer la cadence. Non seulement il n’a pas besoin d’être conservé à -70°C mais en plus il est à dose unique.

Avec ce feu vert donné à Johnson & Johnson, ce sont potentiellement plus de 1,8 milliard de doses qui seront à disposition de l’UE une fois produites. « Le feu vert donné jeudi par l'Agence européenne des médicaments (EMA) au vaccin de Johnson & Johnson est une excellente nouvelle », a déclaré ce vendredi Alain Fischer, président du conseil d'orientation sur la stratégie vaccinale en France. Le contrat entre l’UE et le laboratoire porte sur la livraison de 400 millions de doses potentielles, soit le même volume que pour le contrat passé avec AstraZeneca.

Différends diplomatiques sur l'exportation du vaccin

Ce vaccin d’AstraZeneca continue d’être une source de discorde en Europe. Il y a d’abord eu l’interdiction par l’Italie la semaine dernière d’une exportation de 250 000 doses vers l’Australie pour cause de retards dans les livraisons du laboratoire anglo-suédois en regard du contrat passé avec l’UE. Cette interdiction basée sur le mécanisme européen de contrôle des exportations a été prolongé le 11 mars jusqu’à la fin du mois de juin. La Commission européenne affirme que pour l’instant, AstraZeneca n’a livré que 10% des doses prévues pour le premier trimestre.

Ce mécanisme de contrôle des exportations a d’ailleurs provoqué de très vives tensions diplomatiques entre l’Union européenne et ses partenaires à cause d’une remarque de Charles Michel, le président du Conseil européen pour défendre l’UE accusée de « nationalisme vaccinal » du fait de ce mécanisme. Il avait souligné que les États-Unis et le Royaume-Uni avaient eux aussi mis en place des freins à l’exportation. La remarque a été très mal reçue à Londres et l’ambassadeur de l’UE a même été convoqué par le ministère des Affaires étrangères.

De son côté, le vaccin d’AstraZeneca pâtit toujours de sa mauvaise réputation. Après les rumeurs sur son inefficacité pour les plus de 65 ans, le décès d’une infirmière le 8 mars en Autriche a conduit cinq pays européens à suspendre les vaccinations avec les doses provenant du lot utilisé en Autriche. Une enquête préliminaire de l’Agence européenne des médicaments affirme qu’il n’y a pas de lien entre ce décès et la vaccination et a émis un avis formel pour dire que le vaccin d’AstraZeneca pouvait continuer à être utilisé, ce qui n’a pas empêché la Norvège, l’Islande et le Danemark d’en suspendre tout bonnement l’utilisation.

