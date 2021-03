Belgique: une manifestation contre l’interpellation violente d’une femme noire tourne à l’émeute

Un manifestant à Liège, alors que des échauffourées ont éclaté entre des manifestants du mouvement Black Lives Matter et les forces de l'ordre, à Liège, le 13 mars 2021. AFP - JOHN THYS

Une manifestation du mouvement « Black Lives Matter » a tourné à l’émeute samedi 13 mars dans le centre-ville de Liège. Dans l’après-midi, une dizaine de policiers ont été blessés et hospitalisés, et des vitrines ont été brisées dans des affrontements qui ont duré plus de trois heures. En cause, l’arrestation violente d’une femme noire lundi 8 mars.