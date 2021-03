L’Ukraine s’inquiète d’une reprise de la guerre dans l’Est après des semaines d’escalade

Des soldats ukrainiens sur le front du conflit avec les séparatistes pro-russes dans la région de Donetsk, le 16 février 2021. AFP - ANATOLII STEPANOV

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Ukraine, l’inquiétude monte dans le Donbass, après la reprise progressive des combats causant la mort d’un soldat ukrainien vendredi 12 mars. Alors qu’un cessez-le-feu tenait bon an mal an entre séparatistes et loyalistes depuis l’été 2020, les tensions grandissantes entre Kiev et Moscou pourraient avoir raison sur la plus longue trêve dans cette guerre de sept ans.