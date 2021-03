Allemagne: les chrétiens-démocrates de Merkel battus dans deux élections régionales tests

Deux régionales très attendues se sont déroulées dimanche 14 mars dans le Bade-Wurtemberg et la Rhénanie-Palatinat, des scrutins qui servaient de baromètre à six mois des élections générales et du départ d'Angela Merkel. Dans les deux Länder, les chrétiens-démocrates de la chancelière ont essuyé de lourdes défaites, alors que le parti était déjà en difficulté.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

On s’attendait à un dimanche difficile pour la CDU. Selon les sondages de sortie des urnes, le parti chrétien-démocrate perd entre 4 et 6 points, avec des scores historiquement bas dans ces deux régions.

La popularité des sortants, des candidats CDU peu convaincants, a joué un rôle négatif. Mais sans doute aussi, plus largement, un recul au niveau national.

Deux explications : les critiques de plus en plus importantes contre la gestion de la pandémie par Berlin et des affaires récentes avec des commissions empochées par des députés conservateurs lors de ventes de masques contre le Covid-19.

si une coalition "feu tricolore" (Ampel) avec Verts, SPD et libéraux se met en place en BW comme en Rhénanie-Palatinat : signal pol. pour Berlin. Une majorité sans la CDU est possible. — Pascal Thibaut (@pthibaut) March 14, 2021

Les Verts défendent avec succès leur fief du Bade-Wurtemberg qu’ils gèrent depuis 10 ans et confirment leur bonne tenue actuelle dans les sondages. Les sociaux-démocrates, malgré des reculs, peuvent se féliciter de voir la populaire ministre-présidente de la Rhénanie-Palatinat reconduite.

Si comme dans cette région, une coalition entre les Verts, le SPD et les libéraux se met en place dans le Bade-Wurtemberg, il s’agirait d’un signal politique à six mois des élections générales : une coalition est possible sans la CDU et avec elle une alternance politique.

le ministre des Affaires étrangères SPD vante déjà en images la coalition "feu tricolore" entre son parti, les Verts et les libéraux et ajoute : "Il y a cette année des majorités possibles sans les conservateurs" https://t.co/DQlqJU16fe — Pascal Thibaut (@pthibaut) March 14, 2021

