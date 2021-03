L’opposant russe Alexeï Navalny dit être détenu dans un «camp de concentration»

Cela faisait plusieurs jours que ses proches se demandaient où se trouvait Alexeï Navalny, après sa condamnation en février à deux ans et demi de prison. Par le biais de ses avocats, l’opposant a fait savoir qu’il se trouve dans une colonie pénitentiaire située à une centaine de kilomètres de Moscou. La colonie IK-2, réputée pour être l’une des plus dures de Russie.

Avec notre correspondant à Moscou, Daniel Vallot

Le message publié sur les réseaux sociaux est accompagné d’une photo non datée d’Alexeï Navalny, le crâne rasé, le regard perdu dans le vide : une photo prémonitoire du sort réservé à l’opposant le plus célèbre de Russie.

Dans le message, Alexeï Navalny confirme qu’il se trouve dans la colonie pénitentiaire IK-2 située dans la région de Vladimir. « Le système carcéral russe continue de me surprendre, ironise Alexeï Navalny, je ne pensais pas qu’on pouvait construire un camp de concentration à 100 kilomètres de Moscou. »

L’opposant décrit un univers carcéral très dur, sans violence physique, mais avec une pression de tous les instants : « Il y a des caméras partout, écrit-il, et le moindre écart donne lieu à un rapport. »

Dans ce premier message envoyé par le biais de ses avocats, Alexeï Navalny se veut cependant le plus rassurant possible. « La nuit, on me réveille toutes les heures pour me prendre en photo, écrit-il. Je me rendors en pensant qu’il y a des gens qui ne m’oublient pas et je trouve ça formidable », conclut l’opposant sur un ton qui se veut ironique.

La colonie pénitentiaire où se trouve Alexeï Navalny est réputée pour être l’une des plus dures du pays. Selon d’anciens détenus, les prisonniers sont soumis à un isolement particulièrement strict et sont complétement coupés du monde extérieur. Un traitement destiné à les « casser » psychologiquement, selon les ONG qui dénoncent les abus de ce système carcéral.

