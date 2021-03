Covid-19: le Portugal entame un déconfinement qui s'annonce très progressif

Après deux mois d'un confinement sévère face à une troisième vague virulente, le Portugal a entamé, lundi 15 mars, un plan de déconfinement graduel afin d'éviter une reprise de l'épidémie de coronavirus.

De notre correspondante à Lisbonne,

« Nous entrons aujourd'hui dans la première phase du déconfinement qui doit être très prudent, graduel et au compte-gouttes », a déclaré le Premier ministre, Antonio Costa, sur Twitter ce lundi 15 mars. C'est le moins qu'on puisse dire, car dans la réalité, c'est toujours le confinement qui est de rigueur.

Mais les autorités ont décidé d’assouplir un peu ce confinement très long entamé le 15 janvier. Les crèches, les maternelles, l’école primaire rouvrent. Tout comme les libraires, les coiffeurs et autres professions de soins à la personne. Les commerces de biens non essentiels vont pouvoir,, quant à eux, vendre sur le pas de la porte. Et surtout, les restaurants, qui maintiennent une activité de plats à emporter, vont pouvoir également servir des boissons. Les Portugais vont enfin pouvoir reboire un petit café dans la rue. Cela n’a l’air de rien, mais c’est un symbole très fort, celui d’un retour progressif à la normale. Ce déconfinement graduel se déroulera en quatre phases jusqu’au 3 mai.

La prudence des autorités est-elle justifiée ?

La troisième vague de Covid-19 de janvier et février a été particulièrement mortifère. Avec 300 décès et quelques 16 000 nouveaux cas de coronavirus dépistés par jour, le Portugal a frôlé la catastrophe. Pour certains, elle a même eu lieu cette catastrophe. Le service national de santé a tenu de justesse. Le pays ne veut pas revivre cette expérience douloureuse. Il a de petits moyens ; la virulence de la troisième vague l’a bien mis en avant s’il fallait encore le prouver.

Actuellement, le pays est revenu au niveau de septembre 2020. Mais la trop grande permissivité accordée à Noël pour que les Portugais aient des fêtes normales a entraîné une crise aiguë dans les hôpitaux. Tout ceci assortie d'une trop grande confiance dans un rythme rapide de vaccination. Le début du confinement à la mi-janvier n’avait pas été pris au sérieux. Le gouvernement avait alors serré la vis, imposant des mesures parmi les plus sévères en Europe. Pâques ne sera pas la répétition de Noël.

Où en est la vaccination ?

Le Premier ministre maintient sa prévision de 70% de la population vaccinée à la fin de l’été. Pour l’instant, 8% des Portugais ont reçu une dose et 3% deux doses. Priorité aux personnes de plus de 80 ans, à celles de plus de 50 ans souffrant de graves maladies, au personnel soignant, et désormais aux professeurs et auxiliaires d’éducation. Parallèlement, une campagne massive de tests de dépistage va être lancée dans les écoles, et dans une seconde phase, dans tous les lieux de concentrations humaines à risque, prisons foyers et entreprises.

Le Portugal vient de rejoindre le groupe de pays européens qui suspendent l’importation et l’administration du vaccin AstraZeneca en raison d’effets secondaires suspects.

