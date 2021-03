Législatives au Pays-Bas: troisième et dernier jour de vote, le conservateur Mark Rutte donné favori

Les élections législatives aux Pays-Bas se déroulent en pleine pandémie de Covid-19. Le scrutin a été étalé sur trois jours pour limiter les regroupements. C'est le troisième et dernier jour de vote aujourd'hui, mercredi 17 mars. Après une campagne totalement dominée par la crise sanitaire, il y a un grand favori, le Premier ministre sortant, le conservateur Mark Rutte. L'idée générale c'est qu'en pleine tempête, le capitaine reste à la barre.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial à La Haye, Vincent Souriau

La stabilité, c’est effectivement le mot-clé de cette élection très spéciale, où le Covid-19 a tout écrasé. Écrasé la campagne qui s’est déroulée sur Internet, écrasé aussi le débat politique, car, à court terme, la principale préoccupation des Néerlandais est d'en finir avec la pandémie, de juguler les contaminations.

Rutte, « monsieur coronavirus »

Et pour y arriver, qui de mieux placé que Mark Rutte, le Premier ministre sortant, qui est au pouvoir depuis plus de dix ans, et qui s’est drapé dans les habits de « monsieur coronavirus ». Ce que disaient ce matin plusieurs électeurs en sortant de leur bureau de vote, c’est que « oui, il y a eu des ratés » dans la gestion du Covid-19, « oui, il y a toujours une marge d’amélioration », mais on ne va pas tout bousculer maintenant.

C’est aussi ce qu’on observe dans les sondages. Le parti conservateur de Mark Rutte resterait la première force au Parlement, avec un nombre de sièges stable, de 34 à 38 députés, suivi de l’extrême-droite de Geert Wilders, qui ne profite pas de la crise avec de 17 à 21 sièges selon les projections. Dans tous les cas, Mark Rutte devra former une coalition pour gouverner ; ça peut prendre six mois. Mais on aura une première idée des équilibres politiques après la clôture des bureaux de vote à 21h (heure de La Haye).

Une campagne inédite, 100% sur internet

Cette campagne, souligne le chercheur Derk Loorbach, a été néanmoins complexe et inédite dans l'histoire néerlandaise : « Elle a été très particulière d’abord parce que s’est déroulée presque à 100% sur internet. Ce qui change complètement l’approche de la politique. Ensuite parce qu’un seul thème et un seul parti ont dominé les débats : le parti libéral de Mark Rutte et la gestion à court terme de la crise du Covid-19. Les autres sujets n’ont jamais émergé. »

« Et même quand ils ont été débattus, explique encore ce chercheur, ça n’a rien jamais rien changé dans les enquêtes d’opinion. De manière générale, les gens cherchent la stabilité et se disent qu’en temps de crise, il faut plébisciter un leader fort. Et c’est exactement sur cette notion de leadership solide que le parti libéral a fait toute sa campagne. Le paradoxe c’est qu’on voit en parallèle toute sortes de nouvelles petites formations apparaître sur la scène politique, dont certains vont sans doute obtenir quelques sièges au Parlement, ce qui va encore compliquer la mise en place d’une coalition de gouvernement ».

► À lire aussi : Élections législatives aux Pays-Bas: le Parti de l'Amour ou le refus des mesures anti-Covid-19

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne