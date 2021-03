Allemagne: le vaccin d’AstraZeneca suspendu, des milliers de rendez-vous annulés

À Berlin, 6000 rendez-vous de vaccinations ont ainsi été annulés. Deux centres de vaccination qui n’administraient que le produit d’AstraZeneca ont fermé provisoirement. Si l’agence européenne des médicaments lève ce jeudi les doutes sur le produit d’AstraZeneca, les injections devraient reprendre dès vendredi ou au plus tard lundi.

Quarante-huit heures après la décision du ministre de la Santé allemand de suspendre l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19, des milliers d'Allemands sont dans l'expectative. Ils avaient un rendez-vous pour recevoir leur première ou leur deuxième injection et ont appris ce lundi 15 mars qu'ils devraient prendre leur mal en patience. Les autorités allemandes veulent savoir si les problèmes sanguins décelés chez des personnes vaccinées constituaient un risque lié au produit d'AstraZeneca ou non.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

L’ancien aéroport de Tegel à Berlin a été reconverti en centre de vaccination. Lundi, environ 1 500 personnes ont encore reçu une injection d’AstraZeneca. Mais en milieu d’après-midi, tout s’est arrêté lorsque le ministère de la Santé a ordonné la suspension des vaccinations avec ce produit. Des patients qui avaient déjà retroussé leurs manches en attendant leur piqûre ont dû rentrer frustrés à la maison.

Michael Flotho aurait dû recevoir sa première injection du vaccin d’AstraZeneca ce jeudi. Il a appris par les médias qu’il devrait patienter : « D’abord, j’ai été bien choqué et triste, parce que j’étais tellement heureux quand j’ai reçu l’invitation, j’ai vraiment pleuré de joie. J’étais bien choqué. Une heure plus tard, j’ai essayé de recevoir un autre rendez-vous avec un autre vaccin, mais ça, ce n’était pas possible. Je pense que maintenant je dois attendre encore longtemps. »

6 000 rendez-vous annulés à Berlin

Dans la capitale allemande, 6 000 rendez-vous ont ainsi été annulés. Deux centres de vaccination qui n’administraient que le produit d’AstraZeneca ont fermé provisoirement.

La compréhension de l’adjointe à la Santé à Berlin pour cette mesure de précaution reste modeste: « Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe d’avoir des doses inutilisées. C’est une chance perdue », estime Dilek Kalayci.

Si l’agence européenne des médicaments lève ce jeudi les doutes sur le produit d’AstraZeneca, les injections devraient reprendre dès vendredi ou au plus tard lundi.

