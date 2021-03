Covid-19 en Norvège: Oslo ferme ses commerces, ses bars et une partie des écoles

Le pays avait été jusque-là épargné par la troisième vague de l'épidémie de Covid-19, mais ce n'est plus le cas. La municipalité d'Oslo a donc imposé de nouvelles restrictions à ses habitants.

Avec notre correspondant dans la région, Frédéric Faux

Avant l’apparition du variant anglais, la Norvège était un modèle. Le pays avait su imposer un semi-confinement et la fermeture de ses frontières pour limiter la propagation de l’épidémie. Jusqu’à la mi-novembre, on n’y comptait « que » 300 morts. Mais depuis, les compteurs s’affolent. En seulement quatre mois, le nombre de morts a plus que doublé. Et le ministre de la Santé a déploré, mercredi 17 mars, 1 156 nouvelles contaminations en 24 heures, un record. Aucun doute sur le responsable : 72% sont dues au variant anglais.

L’essentiel des cas étant concentré à Oslo et dans le comté voisin de Viken, le gouvernement a pris des mesures qui ne concernent que cette région comme la fermeture des commerces, des bars, et d’une partie des écoles, mais aussi des gymnases, piscines, bibliothèques et lieux de culte. Il est par ailleurs recommandé de ne recevoir personne chez soi, et de travailler à la maison.

Seule consolation pour les Norvégiens : ils pourront toujours partir en vacances à Pâques et pratiquer leur sport national dans les stations de ski qui, elles, restent ouvertes.

