Covid-19: l'Agence européenne du médicament juge le vaccin AstraZeneca «sûr et efficace»

Une dose du vaccin AstraZeneca préparée à Anvers en Belgique le 16 mars 2021. AP - Virginia Mayo

Texte par : RFI

Le vaccin AstraZeneca contre le coronavirus est «sûr et efficace» et «n'est pas associé» à un risque plus élevé de caillots sanguins, a annoncé ce jeudi 18 mars l'Agence européenne des médicaments (EMA).