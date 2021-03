Qualifié de «tueur» par Joe Biden, Vladimir Poutine lui propose une discussion «en direct»

Le président russe Vladimir Poutine, à Moscou, le 18 mars 2021. via REUTERS - SPUTNIK

Alors que Joe Biden ne regrette pas d'avoir qualifié son homologue russe de « tueur », selon son porte-parole, Vladimir Poutine affirme ne pas vouloir couper les ponts avec le président américain. Bien au contraire, le président russe propose à Joe Biden de discuter le plus rapidement possible et il propose non pas une rencontre, mais une conversation téléphonique qui serait retransmise en direct.