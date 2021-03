Covid-19: en Irlande, l'égérie d'extrême droite des complotistes perd son poste d'enseignante

Dolores Cahill, également présidente de l'Irish Freedom Party (extrême droite), enseignait un module de médecine et société à l'University College de Dublin.

En Irlande, l'University College de Dublin, l’une des plus prestigieuses universités du pays, retire l’une de ses professeures de médecine de l’enseignement. Dolores Cahill, par ailleurs présidente du Parti irlandais de la liberté, d’extrême droite, avait acquis une large notoriété sur les réseaux sociaux en partageant des théories du complot.

Avec notre correspondante à Dublin, Emeline Vin

Parmi les thèses de Dolores Cahill, déroulées lors d’une manifestation anti-confinement ce mercredi 17 mars, l'idée que « les porteurs sains, cela n’existe pas, ce sont des personnes en bonne santé ! Les enseignants n’ont pas à imposer le port du masque à vos enfants. Ces enfants n’atteindront jamais leur potentiel intellectuel et de carrière, car leurs cerveaux sont en train d’être privés d’oxygène ! Et la raison pour laquelle les mondialistes financent l’obligation de porter le masque, c’est parce que les personnes qui manquent d’oxygène sont plus facilement manipulables ! »

Des théories réfutées par la science, soulignent des confrères de Uiversity College, qui rappellent la responsabilité des universitaires en matière de santé publique, car Dolores Cahill est professeure. Patricia croit à ses discours. Selon elle, « c’est la meilleure scientifique du pays. Le seul moyen de la voir ou de l’entendre, c’est Facebook, car elle n’a pas droit de cité dans les médias traditionnels. Elle a travaillé sur beaucoup de choses. Elle est fantastique ».

Les étudiants de la faculté de médecine s’étaient déjà mobilisés au début de la pandémie pour appeler l’université à se désolidariser. Dolores Cahill n’enseignera plus, au moins jusqu’à l’été. Il y a deux jours, une foule d'environ 200 personnes, sans masque, avait bravé l'interdiction de manifester pour célébrer la fête nationale, la Saint-Patrick, et applaudi le discours de la présidente de l'Irish Freedom Party.

