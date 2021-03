L'Islande rouvre ses portes à tous les voyageurs vaccinés contre le Covid-19

L’Islande laisse entrer à partir de ce vendredi tous les voyageurs présentant un certificat de vaccination contre le Covid-19 sans autre forme de contrôle. Cette mesure était déjà en vigueur depuis le 20 janvier pour les visiteurs provenant de l’espace Schengen mais est donc désormais étendue à tous les entrants « quelle que soit l’origine ». Seuls les certificats de vaccination délivrés par des pays de Schengen ou les carnets jaunes de l’Organisation mondiale de la Santé sont cependant valides.

Avec notre correspondant à Reykjavík, Jérémie Richard

Center hotels, deuxième plus grosse chaîne d’Islande, n’a aujourd’hui que deux de ses huit établissements ouverts avec un taux d’occupation inférieur à 10%. Mais ces nouvelles mesures enthousiasme Melissa Munguia, la directrice d’hébergement. « C’est un ticket vers l’avenir, c’est la lumière au bout du tunnel que l’on voit venir. C’est vraiment une très bonne nouvelle ! »

Seuls les certificats de vaccination avec les quatre vaccins déjà approuvés par l’Agence européenne des médicaments sont valides. Suffisant pour attirer notamment les voyageurs américains et britanniques. Skarphéðinn Steinarsson, directeur général de l’Office du tourisme islandais. « Le marché américain est de loin le plus important, puis vient le marché britannique, particulièrement important au printemps et à l’automne. Nous pensons que c’est une étape considérable de la reconstruction après-Covid. »

Ultra dépendante du tourisme, l’Islande ne s’attend pas pour autant à une arrivée massive de voyageurs dans l’immédiat. Sigríður Guðmundsdóttir, de l’agence gouvernementale de promotion du pays. « C'est vraiment important pour permettre aux gens d’avoir de la visibilité, de commencer à planifier et réserver leurs voyages. Et nous espérons que nous verrons le nombre de visiteurs augmenter cet été. Mais nous ne prévoyons aucun boom touristique dans les prochaines semaines. »

Un seul avion en provenance de Francfort est prévu à l’atterrissage aujourd’hui à Keflavík, l’aéroport international près de la capitale islandaise.

