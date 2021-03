Russie: perquisitions contre des organisations et médias d’opposition

La police russe a perquisitionné simultanément les bureaux de plusieurs organisations et médias d'oppositions, tous liés au milliardaire et critique de Poutine en exil, Mikhail Khodorkovski (image d'illustration). AFP - NATALIA KOLESNIKOVA

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La police russe a perquisitionné simultanément les bureaux de plusieurs organisations et médias d'opposition, tous liés au milliardaire et critique de Poutine en exil, Mikhail Khodorkovski. Une opération à interpréter dans un contexte plus large : celui d'un tour de vis contre l'opposition avant les élections législatives prévues cet été.