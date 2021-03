Covid-19: des manifestations contre les restrictions dans plusieurs pays européens

Plusieurs manifestations contre les restrictions dues au Covid-19 ont eu lieu en Europe ce samedi notamment en Suède, mais aussi en Suisse et en Allemagne, où des heurts ont éclaté avec la police.

Plusieurs centaines de personnes se sont donné rendez-vous au centre de Stockholm. Parmi elles des anti-vaccins, et des militants qui protestent contre l’interdiction de se regrouper à plus de huit personnes. Les manifestants ont donc joué au chat et à la souris avec la police en se déplaçant d’un endroit à un autre, rapporte notre correspondant à Stockholm, Frédéric Faux.

Les restrictions dues au Covid-19 sont plutôt modérées en Suède, mais depuis quelques mois elles sont de plus en plus nombreuses, et Tim ne les comprend pas. Les chiffres officiels montrent que le nombre de morts est en baisse constante ; depuis janvier, il y a même moins de décès en Suède par rapport à un hiver normal. « Des gens tombent malade, le virus existe, mais vous ne pouvez pas paralyser toute la société pour ça. C’est de pire en pire. Les gens doivent pouvoir aller au gymnase, se rencontrer... moi, j’aime aller nager avec mon fils, mais toutes les piscines sont fermées. Les confinements font plus de dégâts que d’autre chose. »

La manifestation de Stockholm a en tout cas étonné Moued, un touriste français étonné par la liberté dont jouit encore la Suède. « Il n’y a pas de couvre-feu, pas de confinement, j’ai redécouvert le fait de me poser en terrasse. Quand je vois qu’ils manifestent contre le peu de restrictions qu’ils ont, qu’est-ce qu’on devrait faire nous ! », questionne-t-il. Des manifestations similaires ont eu lieu dans les villes de Göteborg, et Malmö.

Heurts entre la police et des manifestants en Allemagne

L'Allemagne a elle aussi connu des manifestation contre les restrictions ce samedi. Des heurts ont même éclaté entre la police et des opposants aux mesures restrictives prises contre le Covid-19 à Cassel, une ville du centre de l'Allemagne, au cours d'un des plus grands rassemblements de ce type depuis le début de l'année dans ce pays.

La ville avait tenté devant la justice de restreindre l’ampleur du rassemblement de ce samedi. Les manifestants -plus de 20 000 d’après la police - n’ont pas respecté les limites qui leur étaient imposé, rapporte notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut. Les forces de l’ordre ont dû baisser les bras et laisser les opposants défiler au centre-ville sans aucun respect des gestes barrières. Les contestataires se sont retrouvés sur une place du centre de la ville, le principal point de ralliement, serrés les uns contre les autres et ne portant pas de masque de protection. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz au poivre quand un groupe de manifestants a tenté de se frayer un passage à travers un cordon de policiers pour se joindre à d'autres mécontents.

Cette manifestation s'est déroulée à l'appel du mouvement « Querdenker » ou « Anticonformiste », qui a organisé quelques-uns des plus grands rassemblements « anti-corona » en Allemagne depuis le début le début de la pandémie. Beaucoup d'autres villes allemandes ont connu de tels rassemblements le week-end dernier, mais de moindre ampleur.

En Suisse, plusieurs milliers de personnes ont également manifesté dans la ville de Liestal pour exiger la fin des restrictions destinées à endiguer la pandémie de Covid-19. Entre 3 000 et 5 000 personnes, dont certaines portaient des combinaisons blanches, ont participé à cette « manifestation silencieuse » dans cette ville du canton de Bâle (nord), selon les estimations de journalistes sur place.

