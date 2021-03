Covid-19: l'Allemagne va repousser l'assouplissement des restrictions à plus tard

La chancelière allemande Angela Merkel à Berlin le 19 mars 2021. © AP - Michael Sohn

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L'Allemagne avait prévu un plan précis avec des étapes intermédiaires pour assouplir peu à peu les restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Mais la troisième vague et le développement du variant britannique plus infectieux ont eu raison de ces perspectives d'ouverture présentées au début du mois. Une nouvelle rencontre ce lundi 22 mars entre la chancelière Merkel et les régions devraient déboucher sur un nouveau durcissement des mesures anti-Covid jusqu'en avril.