Pacte migratoire: réunion de cinq pays du Sud avant le sommet européen

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le sommet européen prévu les 25 et 26 mars aura finalement lieu par vidéoconférence, contrairement à ce qui était prévu initialement, à cause d'une accélération de la pandémie. Au programme de cette réunion, les relations UE-Turquie et donc les questions migratoires. Les pays en première ligne, Chypre, l'Espagne, la Grèce, l'Italie et Malte se sont réunis vendredi soir et samedi à Athènes pour demander une nouvelle fois plus de solidarité en matière migratoire.