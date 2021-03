Bosnie: une compagnie de cars porte plainte contre une passagère testée positive au Covid-19

Une compagnie d'autocars bosnienne va porter plainte contre une de ses passagères qui tentait de se rendre en Allemagne, et qui a voyagé en bus alors qu'elle avait été testée positive au Covid-19.

Le voyage à destination de l'Allemagne a eu lieu pendant le week-end, mais la compagnie d'autocars de Zenica en Bosnie, vient seulement de dévoiler l'information. Une voyageuse testée positive au Covid-19 est tout de même montée dans le bus.

Sur le trajet, trois frontières et 4 pays à traverser. La passagère était munie d'un test positif au Covid-19, mais, et c'est une pratique courante dans les Balkans, les diagnostiques sont rédigées en latin sur les documents médicaux. Et ni le chauffeur, ni les policiers n'ont prêté attention à ce détail, jusqu'à l'arrivée à la frontière allemande.

Là, la police à découvert l'état de santé de la passagère et l'a immédiatement isolé. Mais 60 personnes, voyageurs et policiers avec qui la femme a été en contact, devront observer une quarantaine.

La compagnie de transport a annoncé qu'elle porterait plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, contre la patiente, mais aussi contre le laboratoire d'analyse, qui d'après la loi bosnienne avait l'obligation d'informer les autorités sanitaires du résultat du test, mais qui semble-t-il, ne l'a pas fait.

