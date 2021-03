Islande: l'éruption volcanique devient une attraction touristique

La petite éruption volcanique qui a commencé vendredi soir dans le sud-ouest de l’Islande est toujours en cours ce mardi à un rythme constant mais faible. La lave qui s’écoule dans une vallée près de la capitale Reykjavík recouvre environ 15 hectares selon les estimations des scientifiques. Le site est devenu l’attraction du moment dans le pays, cumulant au total plusieurs milliers de visiteurs au cours du week-end dernier.

Avec notre envoyé spécial à Fagradalsfjall, Jérémie Richard

Fendant le sol vendredi soir dans une petite vallée près du mont Fagradalsfjall, la fissure s’est transformée aujourd’hui en un petit cratère de 30 mètres de haut crachant un flot de lave ininterrompu. Úlvar Kári Jóhannsson assiste au spectacle. « Ça sent plutôt mauvais, mais ce qui m’a le plus surpris c’est la couleur de l’orange: beaucoup plus profond qu’on n’imagine. C’est absolument époustouflant. »

Le magma en fusion fraîchement expulsé des entrailles de la Terre dégouline jusqu’aux pieds des centaines de curieux massés devant la dernière création de mère nature en Islande. Parmi eux : Émilie Saint-Mleux, une jeune étudiante française. « C’est surtout la température qui m’a étonnée. Quand on s’est approchées de la lave qui coulait sur le sol, on a senti, on a pris 10-15°C en plus. Et on avait même tous le front super rouge ! »

Les plus prévoyants font griller du bacon, des hot-dogs ou des marshmallows sous l’œil attentif des secouristes et policiers, dont Atli Gunnarsson. « Nous sommes ici pour surveiller les gens et nous assurer qu’ils ne vont pas trop près de la lave auquel cas on leur demande de reculer si besoin, on vérifie juste que tout est okay. »

Et tout l’est, puisqu’en dépit du monde, aucun incident n’a été signalé.

