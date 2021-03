Covid-19: Merkel renonce à son dispositif pour Pâques en Allemagne et demande «pardon»

Dans une déclaration, Angela Merkel a annoncé l’abandon des mesures pascales et demandé «pardon à tous les citoyens». AP - Stefanie Loos

Texte par : RFI Suivre 2 mn

C'est un mea culpa inhabituel en politique : à la mi-journée, la chancelière Angela Merkel a présenté ses excuses aux Allemands pour une disposition adoptée quelques heures plus tôt et qui prévoyait de mettre le pays sous cloche à Pâques pour lutter plus efficacement contre la troisième vague de la pandémie de Covid-19. Un revirement qui intervient alors que les critiques s'accumulent contre la gestion de la crise par le gouvernement allemand.