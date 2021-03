Sommet européen virtuel: les Vingt-Sept vont tenter de se coordonner sur la pandémie

C’est un Conseil européen qui aurait dû permettre d’aborder des questions majeures pour la diplomatie européenne : la relation avec la Turquie et celle avec la Russie. Sauf qu’en raison de la pandémie, les Vingt-Sept ne pourront se retrouver physiquement mais par vidéoconférence, et vont se concentrer sur l’enjeu du moment : la lutte contre le virus. Les Vingt-Sept recevront également un invité de marque dans la soirée : le président américain Joe Biden.

Un président américain parmi les Européens, c'est la troisième fois. Barack Obama en avril 2009 et George Bush en juin 2001. Une fois par président dans les vingt dernières années, Donald Trump excepté.

L’échange ne devrait pas excéder la demi-heure mais c’est un nouveau symbole et un nouveau gage donné par la nouvelle administration américaine aux Vingt-Sept. Du baume au cœur d'Européens qui se débattent en pleine pandémie.

Ils vont également débattre ce jeudi d’un nouveau mécanisme de contrôle des exportations de vaccins. Il s'agirait de durcir les envois de vaccins vers les pays qui ne jouent pas le jeu de la réciprocité et ce pendant un mois et demi. Une proposition qui suscite en tout cas l’inquiétude de la Belgique et des Pays-Bas : ces deux pays possèdent de nombreuses usines et sociétés pharmaceutiques et s’inquiètent des conséquences.

Mercredi soir, à la télévision grecque, Emmanuel macron faisait un mea culpa en forme de critique : les chefs d'État et de gouvernement européens n'ont pas anticipé un développement des vaccins contre le coronavirus aussi rapide, c’est la raison, a-t-il dit, du retard de l’UE dans sa campagne de vaccination.

