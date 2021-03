Trois mois après le Brexit, Londres présente sa réforme du droit d'asile

Des migrants à leur arrivée à Douvres, le 8 août 2020 (image d'illustration). AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Londres a présenté ce mercredi sa réforme du droit d’asile, trois mois après l'entrée en vigueur du Brexit et la fin de la libre circulation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Les personnes entrées légalement dans le pays et celles entrées illégalement seront désormais traitées différemment. Le gouvernement présente ce plan comme « la plus grande réforme du système d'asile depuis des décennies ». Mais ce durcissement de la politique d'immigration est dénoncé par des associations humanitaires comme la Croix-Rouge.