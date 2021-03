Reportage

Covid: l'Espagne prend des mesures restrictives pour la Semaine Sainte

Audio 01:17

Au parc El Retiro à Madrid, le 23 mars 2021, alors que l'épidémie de coronavirus se poursuit. REUTERS - SERGIO PEREZ

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Voyant que le nombre de cas de coronavirus ne cesse d’augmenter (une incidence de 132 cas pour 100 000 habitants), les autorités espagnoles ont pris des mesures restrictives pour la Semaine Sainte qui commence ce vendredi 26 mars et se termine le 9 avril : interdiction de se réunir à plus de six personnes ensemble en extérieur, quatre en intérieur. Et surtout interdiction, en cette période en général associée à de grands déplacements, d’aller d’une région à une autre. Dans la capitale, les mesures divisent la population. Reportage.