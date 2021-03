L'UE dénonce l’attitude d'Erdogan sur les violences sexistes et l'État de droit

Angela Mekel : « Nous attendons de la Turquie le respect de l’État de droit »

Les chefs d'État et de gouvernement européens se retrouvent aujourd'hui pour une visioconférence qui remplace l'habituelle conseil européen physique à Bruxelles. La Turquie figure au menu des discussions de ce sommet virtuel. Les 27 veulent mettre le pays sous surveillance jusqu'au mois de juin pour exprimer leur désapprobation face à la détérioration de l'État de droit en Turquie. La chancelière allemande, Angela Merkel prenait ce 25 mars la parole devant le Bundestag à Berlin, rapporte notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut. « Nous attendons de la Turquie (…) le respect de l’État de droit et des libertés publiques. Le retrait d’Ankara de la convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe sur les violences sexistes constitue à cet égard une décision extrêmement regrettable. Nous aurions souhaité que la Turquie ne la prenne pas. L’absence de dialogue dans nos relations avec ce pays serait cependant contreproductive. C’est pourquoi nous voulons développer des discussions à un niveau de responsabilité important entre l’Europe et la Turquie. »



Les Européens souhaitent cependant normaliser leur relation avec Ankara après une année de tensions. De son côté, Angela Merkel veut qu'un dialogue soit renoué et elle est sur une ligne moins dure que certains de ses homologues. « C’est une bonne nouvelle (…) que la Turquie, après ses provocations dans les eaux territoriales chypriotes et grecques, ait opté pour une stratégie de la désescalade en Méditerranée orientale et pour un dialogue avec Athènes. Le Conseil européen avait décidé que de nouvelles options seraient proposées à la Turquie pour notre coopération mutuelle si la tension dans la région se réduisait. Les négociations à ce sujet ne seront pas simples mais j’espère que nous parviendrons à un compromis », a aussi déclaré la chancelière allemande.