Union européenne: les vaccins et le retour des États-Unis au cœur du sommet des 27

Les 27 chefs d’États et de gouvernements de l’Union européenne se sont réunis ce jeudi pour leur traditionnel sommet de printemps, un sommet par visioconférence où ils ont en particulier décidé de donner un fort tour de vis aux exportations de vaccins. Le mécanisme européen de contrôle des exportations sera durci. Ils ont conclu leur sommet avec une rencontre virtuelle avec Joe Biden, un point de départ symbolique du renouveau du lien transatlantique.

Le président des États-Unis et les Européens se sont engagés à œuvrer ensemble pour la lutte contre le Covid-19 et l’augmentation de la solidarité vaccinale mondiale même si les deux blocs ont désormais en commun d’interdire ou de limiter les exportations.

En effet, désireux d'accélérer les campagnes de vaccination face à la troisième vague de la pandémie, l'Union européenne avait décidé mercredi 24 mars de durcir les conditions d'exportation de doses vers les pays qui produisent eux-mêmes des vaccins anti-Covid ou dont la population est déjà largement vaccinée, au nom de la « réciprocité ». Une mesure qui vise entre autres le Royaume-Uni.

Jeudi soir, à l'issue du sommet des 27, la chancelière allemande Angela Merkel s'est prononcée pour une solution gagnant-gagnant dans la querelle avec le Royaume-Uni sur l'exportation des vaccins.

La chancelière allemande Angela Merkel lors du sommet européen sur les vaccins Achim Lippold

« Nous sommes en tant qu'Union européenne la partie du monde qui non seulement vaccine sa propre population, mais exporte également des vaccins. C'est une approche différente de celle choisie par les États-Unis ou le Royaume-Uni. »

Le rapprochement avec Washington

En dehors du coronavirus, la présence de Joe Biden en conclusion de ce sommet européen virtuel a surtout été l’occasion de tourner la page Donald Trump et de marquer le redémarrage d’une relation transatlantique basée à nouveau sur le multilatéralisme et la défense de la démocratie, selon notre correspondant à Bruxelles, Pierre Bénazet.

« Les États-Unis, l'Europe avec d'autres partenaires, nous avons jeté les bases d'un ordre multilatéral pour fonder la coopération internationale fondée sur des règles, déclare Charles Michel, président du Conseil européen. On a eu la conviction que nous pouvions faire triompher les valeurs de démocratie et d'État de droit. Nous constatons à nouveau que ces valeurs de démocratie et d'État de droit sont mises sous pressions. Nous faisons face à des menaces intérieures et extérieures. Désinformation, cyberattaques, menaces hybrides. Plus que jamais, les États-Unis et l'Union Européenne, nous avons une responsabilité face à l'histoire. »

Le rapprochement transatlantique n’est pas uniquement symbolique, car Européens et Américains ont par exemple déjà agi de concert cette semaine en imposant des sanctions à des responsables chinois de la persécution de la minorité ouïghoure, et la coopération diplomatique est appelée à se renforcer en attendant la venue en juin de Joe Biden en Europe.

Le retard dans les vaccinations pourrait coûter près de 123 milliards d'euros à l'économie européenne en 2021, selon les calculs de l'assureur-crédit, Euler Hermes. L'Union européenne s'est fixé pour objectif de vacciner 70% de sa population contre le Covid-19 d'ici la fin de l'été. Mais l'accélération du rythme des vaccinations, nécessaire pour y parvenir, est notamment entravée par les retards de livraison du vaccin du suédo-britannique AstraZeneca, et la lenteur des campagnes de vaccination dans les pays membres. Comme l'Europe, la France serait également en retard. Or, chaque semaine de retard en matière de vaccination pourrait lui coûter 3 milliards d'euros. Avec sept semaines de retard, on arrivera donc à un coût de 21 milliards d'euros pour l'économie française pour cette année, si ce retard n'est pas comblé. Il est grand temps d'accélérer la cadence, estiment les experts d'Euler Hermes.

