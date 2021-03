Serbie: le vaccin gratuit attire les habitants des pays voisins

Des personnes font la queue au centre de vaccination Belexpo, le 27 mars 2021 à Belgrade. La Serbie a débuté la vaccination des hommes d’affaires de la région. © REUTERS/Zorana Jevtic

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La Serbie, pays européen en tête pour la vaccination contre le Covid-19, organise ce week-end une vaccination gratuite et ouverte à tous dans trois grandes villes du pays. Les habitants des pays voisins se sont donné le mot et ce week-end, Serbes et ressortissants d'autres pays se font vacciner gratuitement sans réservation ni rendez-vous