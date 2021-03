Covid: de nombreux pays européens prennent de nouvelles mesures restreignant l’accès à leur territoire

Dans une rue de Madrid, le 25 mars 2021. Gabriel BOUYS AFP/Archivos

Texte par : RFI

Plusieurs pays d’Europe ont pris de nouvelles mesures restreignant l’accès à leur territoire, alors qu’elle tente de faire face à une troisième vague de Covid marquée par l’apparition de variants plus contagieux et peut-être plus mortels.